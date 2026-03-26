Policía refuerza estrategias para prevenir hurtos a residencias en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, la Policía Nacional intensificó sus acciones preventivas en Barranquilla para evitar el hurto a residencias, un delito que tiende a incrementarse durante esta temporada en la que muchas familias salen de la ciudad.

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En las últimas horas, las autoridades reportaron la captura de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto de viviendas.

Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego, munición, equipos móviles, dinero en efectivo y joyas, además de herramientas como destornilladores, zunchos, patecabras y llaves de tuerca, utilizadas para cometer los ilícitos.

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Recomendaciones

Recomendaciones de la Policía Nacional para prevenir el hurto a residencias:

Verifique que puertas y ventanas queden bien aseguradas antes de salir de su vivienda.

Evite publicar en redes sociales que estará fuera de su hogar por varios días.

Informe a un vecino de confianza o familiar sobre su ausencia para que esté atento a cualquier situación sospechosa.

No deje objetos de valor visibles desde el exterior de la vivienda.

Instale sistemas de seguridad como cámaras o alarmas, si es posible.

Solicite apoyo de la Policía Nacional a través de los cuadrantes para mayor vigilancia en su sector.