Alcalde de Tunja, se va de vacaciones mientras Consejo de Estado notifica nulidad de su elección

Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov se va de vacaciones mientras Consejo de Estado notifica nulidad de su elección

Tunja

En un video publicado en sus redes sociales el alcalde, Mikhail Krasnov anunció que desde este 26 de marzo y hasta el 30 de abril se va de vacaciones mientras el Consejo de Estado notifica la decisión que declaro la nulidad de su elección.

En su reemplazo estará como alcalde encargado, Carlos Gabriel Hernández Carrillo, director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial.

“Muchachos, hoy les hablo con la tranquilidad de haber dado todo por esta ciudad, sin embargo, quiero que sepan que prefiero no quedarme acá sentado en la oficina esperando la decisión del Consejo de Estado para que me saquen. Por eso considero mejor dejar un encargado mientras tomo unos días de vacaciones, pero las paso en Tunja. En estos días estaré recorriendo la ciudad, revisando las obras, viendo lo que hemos logrado y también lo que aún nos falta por hacer, porque ustedes saben que empecé caminando y seguiré caminando por las calles de Tunja”.

Krasnov anunció que disfrutará de la celebración de la Semana Santa en la ciudad.

“Quiero también participar en los actos espirituales y culturales de nuestra Semana Santa. Esto será transitorio. Mientras el Consejo de Estado notifica al gobernador y se nombra al alcalde encargado. Muchas gracias a todos y nos vemos en las calles porque créanme que valió la pena cada esfuerzo por esta ciudad que volvió a avanzar en vías en seguridad y de dirección rural y en calidad de vida. Muchachos nos vemos en esos días en la ciudad”.

Mediante el Decreto No. 055 de 2026, se encarga como alcalde de Tunja al secretario de Planeación, Carlos Gabriel Hernández Carrillo desde el 26 de marzo y hasta el 30 de abril.