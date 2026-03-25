UIS confiere grado póstumo a víctima de desaparición forzada en Bucaramanga

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Bucaramanga

38 años después de su desaparición, achacada por movimientos de activistas de derechos humanos a fuerzas del Estado, Carmenza Landazábal Rosas, recibirá el grado honorífico como trabajadora social.

Colectivos como “Sin Permiso”, informaron que la Universidad Industrial de Santander, UIS, entregará el título a la familia Landazábal en una de las ceremonias programadas a lo largo de este miércoles 25 de marzo.

“Carmenza Landazábal fue víctima de las prácticas sociales genocidas del Estado contra el movimiento popular, social y político el 17 de octubre de 1988”, indicaron los activistas de derechos humanos.

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En un acto político y de memoria, además se designará uno de los auditorios del edificio de Ciencias Humanas de la UIS con el nombre de Carmenza Landazábal. “Será un acto de reparación simbólica, histórica y académica, en defensa del pensamiento crítico frente a la desaparición forzada y la estigmatización”, explicó Jennifer Velasco de “Sin Permiso”.

“Esta jornada será también un espacio de memoria, dignificación y exigencia de justicia, que incluirá actos políticos y de memoria a los que acudirá la familia de Carmenza; Antonio Sanguino, ministro de Trabajo y el padre jesuita, Javier Giraldo, defensor de derechos humanos”, informaron los organizadores del evento.

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Otras fuentes de la UIS anunciaron que también se reunirán “para reflexionar sobre el desplazamiento forzado desde un enfoque de derechos humanos”. Participarán Marco Alberto Romero Silva, director de Codhes y René Álvarez Orozco, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos UIS.

También se hará el lanzamiento del Semillero Interdisciplinario de Derechos Humanos PRAGMA, junto a Iván Reinel Padilla Moreno, Néstor Iván Gutiérrez y Said Alfredo Pérez Salazar.

¿Quién era Carmenza Landazábal Rosas?

De acuerdo con el colectivo “Sin Permiso” fue una estudiante de Trabajo Social UIS, comprometida con las transformaciones sociales".

Recordó que Carmenza y su compañero Oswaldo Enrique Gómez, quien también militaba en el movimiento estudiantil y social, buscaban un pasaje para viajar a Barranquilla.

El 17 de octubre de 1988, fueron golpeados y obligados a subir a una camioneta similar a las de la extinta Telecom.