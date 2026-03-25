Banda de Baranoa, símbolo musical del Atlántico, está a un paso de ser patrimonio cultural

La Banda de Baranoa se acerca a consolidar su lugar en la historia cultural del país. Tras la aprobación en cuarto y último debate en el Senado, el proyecto que busca declararla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación pone el foco en una organización que, durante más de 30 años, ha formado a miles de niños y jóvenes a través de la música.

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Con más de 1.300 integrantes en proceso de formación y cerca de 7.000 egresados, la banda se ha convertido en un referente del Atlántico y de Colombia. Su trayectoria ha llevado sus notas más allá de las fronteras, presentándose en Estados Unidos, Europa y Asia, incluyendo Corea del Sur, donde rindió homenaje a los soldados colombianos del Batallón Colombia que participaron en la Guerra de Corea en la década de 1950.

“El Atlántico ha brillado en los grandes escenarios gracias a la visión de Hilton Escobar y su equipo, quienes han impulsado el talento local. ¡Hay Banda para rato!”, destacó el gobernador Eduardo Verano.

El reconocimiento no solo celebra su historia, sino que plantea nuevos desafíos. La declaratoria permitirá implementar planes de salvaguardia y estrategias de protección, además de recursos para restaurar la sede de la banda en Baranoa, garantizando que la formación artística y los valores que promueve continúen para futuras generaciones.

Especialistas en cultura advierten que, más allá del título oficial, el verdadero valor de la Banda de Baranoa radica en su capacidad de transformar vidas. Su trabajo con niños y jóvenes no solo cultiva talento musical, sino que también fortalece identidad y cohesión social, consolidando un proyecto que trasciende escenarios y fronteras.