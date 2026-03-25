Activan plan de contingencia por basureros que amenazan seguridad aérea en el Cortissoz

La autoridad ambiental de Soledad, en articulación con la Aerocivil, activó un plan de contingencia ante el riesgo que representan los basureros a cielo abierto ubicados en zonas cercanas al aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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La medida se adoptó luego de un incidente en el que un avión, al parecer, fue impactado por un ave, lo que generó momentos de angustia entre los ocupantes del vuelo y obligó a la aeronave a regresar al aeropuerto.

El plan busca erradicar los focos de residuos sólidos que atraen aves y ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. Según datos de Edumas, ya se han retirado más de 220 toneladas de basura en estos puntos críticos.

23 focos de concentración de residuos sólidos

El gerente de Edumas, Carlos Pertuz, explicó que se han identificado múltiples zonas afectadas: “Aproximadamente tenemos unos 23 focos de concentración de residuos sólidos. Hemos logrado erradicar ya más de 12 puntos, pero seguimos interviniendo varios que siguen siendo reincidentes”.

El funcionario también destacó las acciones que se vienen adelantando desde el año pasado: “La Alcaldía de Soledad y el Edumas vienen adelantando operativos de intervención en estos puntos de mala disposición a cielo abierto que tenemos en el municipio. Desde el 2025, vinimos realizando operativos, no sólo de limpieza, sino de intervención integral, donde realizamos intervenciones con paisajismo urbano, urbanismo táctico, vinculando a la comunidad en estas intervenciones para que se apropien de ellas”.

Además, subrayó el componente pedagógico del plan: “Asimismo, estamos desarrollando campañas de sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos en estos sectores, invitando a la comunidad a que haga la correcta disposición de ellos, porque una vez que se los entregamos a los recolectores informales, estos son los que disponen en estos puntos y se crean estos focos de contaminación”.

En cuanto a los resultados, Pertuz aseguró: “Desde 2025 y lo que va del año, ya llevamos más de 220 toneladas de residuos erradicados y recolectados en estos puntos”.

La estrategia también incluye coordinación interinstitucional para mitigar el riesgo aviario. “Aerocivil ha estado muy expectante de la situación. Hemos estado coordinando actividades en conjunta y se creó también el Comité de Peligro Aviario, donde participan varios actores de la administración municipal y a nivel departamental, como es la CRA y otras entidades del distrito, pues para trabajar en conjunto y lograr el objetivo que es erradicar estos puntos, no solo los cercanos al aeropuerto, sino en todo el municipio”, indicó.

Cabe recordar que, recientemente, también se evidenciaron fallas en las mallas de seguridad del aeropuerto, lo que permitió el ingreso de un menor hasta la pista, situación que obligó a reforzar los controles en la terminal aérea.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir los riesgos para la seguridad aérea y mitigar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de residuos en el municipio.