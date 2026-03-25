¿Qué acciones adelanta la personería con el proceso de la intervención forzosa de constructoras?

Armenia

En el marco de un nuevo debate que se llevó a cabo en el Concejo Municipal sobre las constructoras intervenidas y su impacto en los proyectos de vivienda, la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos sostuvo que establecen vigilancia y seguimiento tanto al departamento administrativo de planeación como a los agentes interventores para que respondan de manera oportuna a las peticiones que han realizado los afectados.

Destacó que tienen aperturadas tres investigaciones disciplinarias por dicha problemática donde dos de ellas deberán ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación al tratarse de procesos que involucran a servidores públicos y particulares.

“La personería municipal en el marco de sus funciones constitucionales y legales ha venido realizando vigilancia y seguimiento tanto al departamento administrativo de planeación como a los agentes interventores que son particulares, pero ejercen funciones públicas para que contesten de manera oportuna y de fondo las peticiones y las reclamaciones que han hecho todos los afectados", indicó.

Reconoció que las soluciones no son esperanzadoras puesto que dichas constructoras dejaron muchas acreencias y los recursos de ellas no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

“Frente a la solución, pues desafortunadamente las soluciones no son muy esperanzadoras. Estas constructoras dejaron muchas acreencias, dejaron muchas obligaciones y los recursos o el patrimonio de estas constructoras no alcanza para cubrir todas esas obligaciones. Esas obligaciones se deben pagar en un orden que establece el Código Civil y pues hay muchas deudas de todo tipo. Le deben al Estado impuestos, le deben a los empleados que en su momento tuvo la constructora, le deben a los compradores, deben mucho dinero y los recursos con los que cuentan pues no son suficientes", alertó.

Es así como manifestó que después de tantos años los promitentes compradores no han logrado ver resuelta su situación ni mucho menos obtener la devolución del dinero invertido.

La Personera realizó el llamado a fortalecer el control urbano en el municipio para evitar este tipo de situaciones.