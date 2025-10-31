Hay repunte del sector constructor en Armenia por aumento de ventas y lanzamientos: Camacol, Quindío

Armenia

Desde Camacol Quindío resaltaron el repunte que ha tenido el sector de la construcción a nivel local en este 2025, donde los lanzamientos de proyectos de vivienda pasaron de 1.461 a 3.415 unidades con un incremento de 133,7%, las ventas pasaron de 1.848 a 2.500 unidades presentando una variación de 35,3% y la oferta crecieron 78,9% pasando de 1.559 a 2.789 unidades disponibles para su comercialización.

En Armenia, el mercado constructor pasa por un momento de gran actividad comercial donde los lanzamientos y las ventas se han disparado, impulsados principalmente por la vivienda social.

Milena Arango directora de Camacol explicó que, por el lado de la oferta, aunque en el plano nacional la oferta se contrajo, el stock de vivienda disponible de Armenia al cierre de septiembre llegó a 2.789 unidades siendo 78,9% más en comparación con el mismo mes del 2024.

Por otro lado, Para este corte, en Armenia se presentó un aumento del 13,1% en el número de personas ocupadas en el sector de la construcción pasando de 9 mil a 11 mil 200 personas con una contribución al total de ocupados en la ciudad de 7,7%.

Milena Arango, la directora de Camacol Quindío “afortunadamente tenemos unas cifras muy positivas. Hemos incrementado nuestra actividad edificadora en más de 1000 unidades. Estábamos al finalizar junio como en 1470 unidades. Ahora ya es Estamos en casi 2500 unidades. Eso indica que tenemos un sector y una industria de la construcción resiliente, capaz de afrontar las dificultades presentadas.

Ustedes saben que no ha sido fácil para nosotros enfrentar las disposiciones en materia de vivienda que se han dado por parte del Gobierno Nacional.

¿Y esto también redunda en la recuperación de empleo?

Claro que sí. Nosotros por cada vivienda que se construya tenemos impacto directo en cinco empleos, para el departamento del que dio básicamente para la ciudad de Armenia, el impacto es de 18000 empleos directos generados de materia de manera formal.

Y cuando hablamos del peor momento de su historia es precisamente en materia de política nacional de vivienda, siempre hemos sido considerados un sector importante que jalona a la economía del país y por ende pues a cada uno de los departamentos En materia de subsidios de vivienda, acuérdense que antes era PIP 1, PIP 2, vivienda de interés prioritario, luego mi casa ya y eso apoyo muchísimo al sector y de hecho apoyó muchísimo a la reactivación.

En este momento estamos en el proceso, hablando un poquito desde el sector empresarial estábamos siendo un poco subsidio dependiente y eso nos ha enseñado también a mirar hacia otros rumbos y también otro tipo de proyectos constructivos que también dinamizan la economía y acorde también a la situación de la ciudad como tal.

¿Cuántos proyectos hay en este momento?

Nosotros tenemos proyectos de vivienda, tenemos 127 proyectos activos en los cuales contamos con más de 2500 unidades, al haber una dinamización de la economía por parte de otro tipo de proyectos ya que no sean tope vis, pues entonces el valor de adquisición es mucho más alto, es superior a 135 salarios mínimos, por ende, como decían ustedes, la vivienda campestre se ha reactivado muchísimo y es una vivienda de alto costo.

Precisamente en este informe se dice que de las 2500 unidades vendidas en el último año en el Quindío el 96.1% son apartamento, el 75% de las ventas se realizaron en la fase de preventa, mientras que, en la oferta de las 2789 unidades disponibles, el 91.2% corresponde a apartamentos.