En Armenia se han registrado 8.000 casos por construcciones indebidas en espacio público

Armenia

El director del departamento administrativo de planeación de la ciudad, Diego Fernando Ramírez dijo que trabajan con un equipo de control urbano debido a la construcción en espacio público que es ilegal a pesar de ser muy común.

Evidenció que en diferentes puntos de la capital quindiana han logrado identificar construcciones donde se establecen rejas en espacio público donde no está permitido por eso trabajan fuertemente para realizar el desmonte correspondiente.

“Venimos trabajando con un equipo de control urbano en toda la ciudad haciéndole monitoreo constante a todas las comunas. Hemos evidenciado que se volvió común enrejar todo lo que es el espacio público, decirle a la comunidad que se volvió común, es muy tradicional, pero no es legal. No es legal ni permitido", advirtió.

Añadió: “El espacio público es de todos y el departamento administrativo de planeación viene trabajando fuertemente para hacer el desmonte de estas rejas o de esta invasión del espacio público. Esto nos viene generando factores con hechos y es que ya cuando enrejan el frente ya evidenciamos que el frente se vuelve el patio de la casa".

Dio a conocer que en lo corrido del año tienen alrededor de 8.000 casos por ese tipo de construcción y 1.000 casos por construcciones sin licencia o sin el lleno de los requisitos.

“Tenemos alrededor de unos 8.000 casos precisamente por construcción indebida en espacio público y de igual manera unos 1.000 casos por construcciones sin licencia o sin el lleno de los requisitos. En muchos casos evidenciamos que inician proceso de licenciamiento y hacen la intervención y como no alcanza llegar planificación a verificar, entonces no vienen a pagar la licencia", mencionó.

Señaló: “Estos casos los llamamos casos desistidos donde inician el trámite, pero como no hacen la hora y no fue planificación a verificar previamente, no pagan la licencia. Entonces, en este caso venimos trabajando fuertemente también esta verificación de licencia y de que pues se cumpla con el ordenamiento urbano de la ciudad".

Explicó que cuentan con seis fallos con multas acumuladas superiores a los 500 millones de pesos y todas con orden de demolición.

Panorama de intervención a constructoras que no cumplen

El funcionario también se refirió a la situación con las constructoras por los incumplimientos donde señaló que vienen realizando un seguimiento riguroso a todas las construcciones que se desarrollan en la ciudad y que los proyectos que se prometen en venta se cumplan en los cronogramas establecidos.

Mencionó que con los proyectos que tienen quejas empiezan a solicitar la información y a aquellos donde evidencian que no tienen las condiciones suficientes para dar continuidad con los proyectos es donde inician proceso administrativo sancionatorio.

Destacó que desde el año 2022 a la fecha son en total 11 proyectos intervenidos e igual número de sociedades en toda la ciudad.

“Decirles que desde el departamento administrativo de planeación precisamente, venimos trabajando fuertemente con un seguimiento y monitoreo a todas las constructoras o a todos los proyectos que se vienen desarrollando en la ciudad. Venimos verificando precisamente que estos proyectos que se prometen en venta se cumplan en el tiempo, en los cronogramas establecidos y también en los términos de lo que se pacta, Es decir, que los apartamentos se entreguen en iguales condiciones como se vende", indicó.

Agregó que la mayoría tienen conocimiento de la Fiscalía porque cuando realizan toma de posesión de las constructoras es porque evidencian irregularidades.