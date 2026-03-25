¿Por qué el 24 de marzo se celebra el Día del Locutor en Colombia? Origen religioso de la festividad. Getty Images

Bien sea a través de las ondas o, en la actualidad, en los canales digitales que ofrece internet, la radio ha sido la compañía infaltable de las personas en Colombia y el mundo generación tras generación.

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Cada 24 de marzo se conmemora a las personas que se dedican a este oficio en el Día del Locutor. Se trata de una festividad que, aunque muchas personas no lo saben, tiene su origen en el relato bíblico de la fe católica.

¿Cuál es el origen del Día del Locutor?

Como señala el portal de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, la fecha del Día del Locutor en Colombia se fijó siguiendo el calendario litúrgico de la Iglesia católica.

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En ese sentido, el 24 de marzo fue la fecha elegida para el Día de Locutor, dado que ese día se conmemora el episodio bíblico de la anunciación. Durante esta festividad religiosa, los creyentes recuerdan cómo el arcángel San Gabriel le avisó a la Virgen María que Jesús estaba formándose en su vientre.

De esta manera, para los creyentes, se suele reconocer a San Gabriel Arcángel como el primer locutor de la historia y por ende, patrono de los comunicadores.

Cabe destacar que el Día del Locutor se celebra el 24 de marzo principalmente en Colombia y Costa Rica, mientras que en otros países puede tener diferentes fechas.

¿En qué fechas se celebra el Día del Locutor en otros países?

Existen varias fechas, aparte del 24 de marzo, que se han escogido para celebrar el Día del Locutor en diferentes países.

En México, por ejemplo, el Día del Locutor se celebra el 14 de septiembre desde que se estableció así en 1957 por Francisco Neri Cano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores.

En Argentina, por otra parte, se celebra el 3 de julio el Día del Locutor como reconocimiento a la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, SAL. En el país se recuerda esta fecha como un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores de la radio.

De la misma forma, otra fecha destacada, esta vez a nivel internacional, para reconocer el trabajo de los locutores es el 13 de febrero, cuando se proclamó el Día Mundial de la Radio por la UNESCO en 2011, siendo este adoptado un año después por la ONU.