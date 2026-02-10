Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Y es que, precisamente, una de las multas más comunes es manejar en exceso de velocidad, y por eso en Caracol Radio le contamos cuánto cuesta este comparendo.

¿Cuánto cuesta la multa por manejar en exceso de velocidad en Bogotá en 2026?

En esa línea, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en su página web, explicó la tarifa que usted debe pagar en caso de que las autoridades de tránsito lo multen por ir en exceso de velocidad.

Pues bien, el valor que se debe pagar como multa por manejar en exceso de velocidad en Bogotá es de $1.266.101.

Cabe recordar que esta multa es de categoría D.

Estas son las multas tipo D:

D01. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.

No permitir el paso de los vehículos de emergencia. D10. Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad

Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en movimiento. D17. Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores.

