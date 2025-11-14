¿Su moto o carro tiene calcomanías? Multa que le pueden aplicar por llevarlas: equivale a 8 SMDLV

El incumplimiento de la normativa vial en Colombia representa una preocupación recurrente para los conductores. Las infracciones a las leyes de tránsito no solo conllevan la imposición de sanciones monetarias, sino que también pueden desencadenar consecuencias legales y administrativas para el titular del vehículo o el conductor.

Lea también: Revisión tecnomecánica: ¿Qué motos ya no tendrán que hacerla según el Ministerio de Transporte?

¿Cuáles son las multas más comunes en Colombia?

Dentro de las infracciones, se observa una alta incidencia en conductas específicas que comprometen la seguridad y la legalidad en las vías. Conozca aquí cuáles son las tres multas más comunes en Colombia.

Velocidad superior a la permitida: Circular por encima de los límites de velocidad establecidos es catalogada como una de las infracciones más comunes y, a su vez, una de las más peligrosas debido al riesgo que implica para la integridad de los actores viales.

Circular por encima de los límites de velocidad establecidos es catalogada como una de las infracciones más comunes y, a su vez, una de las más peligrosas debido al riesgo que implica para la integridad de los actores viales. Ausencia de documentación obligatoria (licencia): El ejercicio de la conducción sin portar la licencia de conducción vigente constituye otra falta frecuente. La ausencia de este documento actualizado puede generar multas significativas y procedimientos administrativos.

El ejercicio de la conducción sin portar la licencia de conducción vigente constituye otra falta frecuente. La ausencia de este documento actualizado puede generar multas significativas y procedimientos administrativos. Vigencia del SOAT: El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un requisito ineludible en el país. La falta de este seguro actualizado es objeto de sanciones económicas y expone al conductor a responsabilidades legales en caso de verse involucrado en un siniestro vial.

¿Qué pasa si le pone calcomanías a su moto o carro?

Generalmente, los conductores ponen calcomanías a sus vehículos por temas de estética, publicidad o personales. No obstante, lo que muchos no saben es que este tipo de decoraciones puede ser considerado ante la ley como una “modificación del vehículo”, un elemento que no está permitido en el Código de Tránsito.

De esta manera, la multa, según el Código de tránsito, es de 8 salarios mínimos diarios vigentes, lo que equivale a $346.667 pesos colombianos.

Otras noticias: Motociclistas en Colombia tendrían que acatar nueva exigencia para circular por las vías del país

Calcomanías en los vehículos: ¿Qué dice la ley frente a esta infracción?

Según el artículo 49 del Código Nacional de Tránsito se establece la normatividad frente a modificaciones o cambios de los vehículos. Así lo estipula:

“Cualquier modificación o cambio en las características que identifican a un vehículo automotor estará sujeto a la autorización previa por parte de la autoridad de tránsito competente y deberá inscribirse en el Registro Nacional Automotor”, indica la Ley.