Tragedia aérea en Puerto Leguízamo enciende alertas en aeropuerto de Buenaventura

El director del comité intergremial de Buenaventura, Víctor Julio González, aseguró que una tragedia como la ocurrida con el avión de la FAC en Puerto Leguizamo, Putumayo, despierta las alarmas para el aeropuerto “Gerardo Tovar” de Buenaventura, ya que es urgente mejorar todo su sistema de contraincendios y en general sus condiciones de seguridad.

Resaltó que, a pesar de tener una frecuencia baja de vuelos, porque apenas está atendiendo cuatro vuelos a la semana entre Bogotá - Buenaventura y viceversa, es fundamental atender estas necesidades.

“Recordemos que este aeropuerto está más o menos a unos 20 kilómetros de Buenaventura, en una zona todavía muy habitada, pero que requiere una atención oportuna por cuanto está muy distante de lo que son los centros de atención de emergencia, tanto por parte de seguridad de las fuerzas militares y de policía como también de la seguridad que puede brindar la unidad bomberil”, resaltó el dirigente gremial.

Igualmente dijo que se debe mantener una acción conjunta con el gobierno distrital de Buenaventura, con la Cámara de Comercio local y con los empresarios para mejorar las condiciones para evitar cualquier situación anómala que pueda ocurrir y que coloque en riesgo a la comunidad que habita cercana al aeropuerto “Gerardo Tovar”.

¿Qué obras necesita el aeropuerto de Buenaventura?

Las autoridades regionales y los gremios empresariales reclaman hace más de cinco años que la terminal aérea de Buenaventura pueda contar con la ampliación de la pista para poder atender aeronaves de mayor capacidad, no solamente de pasajeros, sino también en carga.

“Sería vital esa obra para aprovechar la conectividad que tiene Buenaventura con la costa pacífica en Latinoamérica”, añadió Víctor Julio Gonzalez,director ejecutivo del comité intergremial de Buenaventura.

Frente al movimiento de carga a través del aeropuerto del puerto sobre el pacífico, se abriría la posibilidad de que productos perecederos de mar puedan ser enviados directamente hacia el interior del país y mejorar la economía de la región.