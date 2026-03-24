MinSalud aprueba el registro de un medicamento esencial para tratar el Chagas: de cuál se trata

En portada: Imagen ilustrativa del Trypanosoma cruzi, insecto que transmite el Chagas. A la derecha una imagen ilustrativa de medicamentos (Crédito: Getty Images) // Arriba a la izquieda: Logo del Ministerio de Salud (Crédito: Minsalud)

El Ministerio de Salud ha anunciado la aprobación del registro sanitario del Benznidazol 100 mg en tabletas, un medicamento esencial para el tratamiento del Chagas, enfermedad que puede afectar a cerca de 12 millones de colombianos, especialmente en poblaciones vulnerables y territorios en riesgo.

Entre los beneficios que traerá la expedición de este suministro, se facilitará el tratamiento temprano de personas afectadas, reducirá la progresión de la enfermedad y ayudará a prevenir complicaciones crónicas, principalmente cardíacas y digestivas, asociadas a esta infección parasitaria.

“El acceso oportuno a este medicamento nos permite actuar a tiempo, evitar complicaciones graves y proteger la vida de miles de personas, especialmente en las regiones más vulnerables del país. Este es un paso importante para cerrar brechas en salud y avanzar en el control del Chagas en Colombia”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Qué es el Chagas?

Es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual se transmite a través de insectos conocidos popularmente como “pitos”, quienes infectan a los humanos dejando sus heces cerca de puntos sensibles donde se rascan las personas (heridas, ojos, boca).

Se estima que alrededor de 12 millones de personas en Colombia están en riesgo de contraer la infección, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y atención.

En entrevista con el infectólogo Carlos Arturo Álvarez, se determinó que sus síntomas se dividen en dos fases, las cuales son:

Fase aguda (primeras semanas):

Síntomas similares a una virosis (fiebre, malestar general). En casos graves, puede haber inflamación del corazón o del cerebro. Solo 1 de cada 10 personas presenta manifestaciones clínicas evidentes.

Fase crónica (años después):

Afecta principalmente al corazón, provocando cardiopatías y arritmias. “El corazón se dilata y puede haber ritmos anormales que ponen en riesgo la vida”, advirtió Álvarez.

Cabe acotar que esta enfermedad es imposible de erradicar “porque el parásito está presente en la naturaleza, especialmente en zonas boscosas”, señaló Álvarez.

Según un informe de MinSalud, el Piedemonte Llanero (Meta, Casanare, Arauca), Santander, Norte de Santander, Sierra Nevada de Santa Marta y Magdalena Medio son las regiones con mayor incidencia. “El insecto suele esconderse en viviendas de bareque o techos de palma, por lo que las comunidades rurales son las más vulnerables”, indicó el experto.

Debido a esto, la disponibilidad del Benznidazol en el país fortalece la capacidad de los sistemas para responder de manera más efectiva a este evento de alta relevancia en salud pública, que continúa afectando a comunidades en diferentes regiones del territorio nacional.

Lea más: MinSalud alerta sobre el consumo excesivo del acetaminofén y los riesgos para la salud mental

Además de ampliar el acceso al tratamiento, la aprobación del Benznidazol impulsa la producción nacional de medicamentos estratégicos, fortalece la autonomía del país en salud y contribuye a garantizar una mayor disponibilidad para quienes lo necesitan.

Ahora el desafío que tendrá el Minsalud será garantizar la distribución de este medicamento en la nación. Esto requerirá también una mejora tanto en los sistemas de diagnóstico como los procesos de educación para que los ciudadanos conozcan la existencia, síntomas y opciones que tienen ante esta enfermedad.

También puede consultar: ¿Qué medicamentos son seguros durante el embarazo? Razones por las que se sabe poco

Escuche Caracol Radio EN VIVO: