Consejo Gremial alerta que quebrarán miles de empresas por impuesto al patrimonio; pide tumbarlo

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez alertó que “Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes” si se mantiene el impuesto al patrimonio a las empresas, creado por la emergencia económica de las lluvias, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026

“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”, aseguró la líder gremial en sus redes sociales y agregó que “gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”.

El primer pago del 50% es el 1 de abril, por lo que las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. “Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo”, aseveró el grupo de gremios.

Por ello, le pidió a la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones, revisar este tema “con la mayor premura posible y suspender” el Decreto 173.

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“Solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, aseveró la entidad.

La líder gremial afirmó que este impuesto genera tres impactos:

1. Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria.

2. Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la DIAN.

3. Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país.

Hay que recordar que el Gobierno además puso un impuesto al patrimonio a empresas del exterior con establecimiento o sucursal en Colombia.

Estas empresas deben declarar el impuesto al patrimonio el 30 de abril de 2026, y en esa misma fecha deben pagar una primera cuota del cincuenta por ciento (50%) del impuesto. La segunda cuota del cincuenta por ciento (50%) del impuesto se pagará el 1 de junio de 2026.

¿Pagar impuestos pese a pérdidas?

Gutiérrez aseveró que al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y “terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir”.

Hay que recordar que el impuesto al patrimonio establecido en el Decreto 0173 de 2026, fija un impuesto al patrimonio con una tarifa general del 0,5% para las empresas del país y del 1,6% para el sector financiero, incluida la industria aseguradora, y minero energético.