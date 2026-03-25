Hay crisis en Rionegro por entrega de medicamentos: altas horas de espera e insuficiencia en puntos

Rionegro, Antioquia

Por medio de la Secretaría de Salud, el municipio de Rionegro alertó sobre una situación que enfrentan usuarios de la Nueva EPS debido a las demoras y fallas en la entrega de medicamentos provenientes del operador Todo Drogas.

La secretaria de Salud, Silvia Paulina Rendón, ha manifestado que esta emergencia involucra una alta demanda en el punto de dispensión, en donde más de 120 personas deben esperar y esto ha generado incomodidad y condiciones inadecuadas.

Quienes más se han visto afectados son los adultos mayores que no cuentan ni siquiera con espacios de descanso.

Acciones de la administración

La funcionaria también señaló que esta problemática es un reflejo de la falta de un plan de contingencia efectivo por parte de la EPS y su operador, lo que ha desembocado en esas demoras prolongadas y dificultades en el acceso a tratamientos médicos.

Con base a esto, se convocó a una mesa técnica urgente para exigir soluciones concretas y se anunció seguimiento estricto a la situación.

Asimismo, la administración municipal activó un llamado al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud para realizar una intervención y que se garantice la adecuada prestación del servicio, con la óptima entrega de medicamentos.

Manifestación de los usuarios

Los usuarios de la EPS, han manifestado su inconformidad y preocupación. Rosa Castaño, quien es una paciente insulinodependiente, denunció que desde octubre no recibe su tratamiento de manera regular. Manifestó que repetidas veces tuvo que conseguir el medicamento con recursos que no posee.

Ciudadanos manifestaron además unas extensas jornadas de espera en el punto de entrega de más de 15 horas sin atención. “Nos estamos muriendo sin el medicamento”, expresó, en simultáneo solicitó soluciones con urgencia para evitar más afectaciones a pacientes crónicos, población vulnerable y adultos mayores.