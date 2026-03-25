Fauna y flora en riesgo por tráfico en Semana Santa: autoridades piden denunciar delitos ambientales

Semana Santa es una de las temporadas en las que aumenta el nivel de riesgo ambiental para la fauna y flora nacional, por esta razón, las autoridades ambientales están haciendo un llamado a denunciar el tráfico ilegal durante esta época del año.

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La Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquía y Parques Nacionales Naturales hacen un llamado a la ciudadanía a rechazar y denunciar el tráfico ilegal de flora y fauna.

“Las personas extraen palmas de vino de manera ilegal, sin medir las consecuencias ambientales que esto tiene: menos vegetación, menos fauna y deterioro de los ecosistemas nacionales. Además, la fauna silvestre es víctima de comercio ilegal en las carreteras del país. Los animales silvestres no son mascotas, no están a la venta”, aseguró la secretaría de Ambiente, Adriana Soto.

Durante esta temporada cientos de animales son víctimas de este delito que pone en riesgo sus vidas. Aves y mamíferos son ofrecidos en las carreteras como mascotas, e iguanas y tortugas son extraídas de su hábitat natural para vender su carne y huevos a locales y turistas en diferentes puntos del país.

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Por su parte, el tráfico ilegal de palmas silvestres aumenta debido a su uso para la elaboración de ramos, una acción que afecta el hábitat de cientos de especies como el loro orejiamarillo y por tanto el equilibrio de los ecosistemas.

A este llamado se suman organizaciones como Traffic y Panthera Colombia, así como empresas del sector transporte, entre ellas Flota La Macarena, que apoyarán la difusión de mensajes de prevención y sensibilización dirigidos a viajeros y comunidades.