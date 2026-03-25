Fauna y flora en riesgo por tráfico en Semana Santa: autoridades piden denunciar delitos ambientales
Las autoridades advierten que aves, iguanas, tortugas y otros animales están en riesgo por el tráfico ilegal en Semana Santa.
Semana Santa es una de las temporadas en las que aumenta el nivel de riesgo ambiental para la fauna y flora nacional, por esta razón, las autoridades ambientales están haciendo un llamado a denunciar el tráfico ilegal durante esta época del año.
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La Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquía y Parques Nacionales Naturales hacen un llamado a la ciudadanía a rechazar y denunciar el tráfico ilegal de flora y fauna.
“Las personas extraen palmas de vino de manera ilegal, sin medir las consecuencias ambientales que esto tiene: menos vegetación, menos fauna y deterioro de los ecosistemas nacionales. Además, la fauna silvestre es víctima de comercio ilegal en las carreteras del país. Los animales silvestres no son mascotas, no están a la venta”, aseguró la secretaría de Ambiente, Adriana Soto.
Durante esta temporada cientos de animales son víctimas de este delito que pone en riesgo sus vidas. Aves y mamíferos son ofrecidos en las carreteras como mascotas, e iguanas y tortugas son extraídas de su hábitat natural para vender su carne y huevos a locales y turistas en diferentes puntos del país.
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Por su parte, el tráfico ilegal de palmas silvestres aumenta debido a su uso para la elaboración de ramos, una acción que afecta el hábitat de cientos de especies como el loro orejiamarillo y por tanto el equilibrio de los ecosistemas.
A este llamado se suman organizaciones como Traffic y Panthera Colombia, así como empresas del sector transporte, entre ellas Flota La Macarena, que apoyarán la difusión de mensajes de prevención y sensibilización dirigidos a viajeros y comunidades.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....