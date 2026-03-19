Recuerde que comercializar palma de cera y traficar fauna silvestre es delito en Antioquia

Antioquia

A pocos días de la llegada de la Semana Santa, el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna Silvestre de Antioquia (CIFFA) impulsa nuevamente la campaña ‘ComPasión por la Vida Silvestre’, en articulación con autoridades ambientales de la región, la Fuerza Pública, instituciones universitarias y el Parque de la Conservación.

Esta es una estrategia de sensibilización, educación y control que cobra especial relevancia durante estas fechas, época en la que aumentan los casos de tráfico, consumo y uso ilegal de especies silvestres.

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Durante el acto de apertura, voceros de entidades ambientales del departamento destacaron que esta campaña vuelve a ser acogida con el objetivo de proteger la fauna y la flora silvestre de la región.

Además, anunciaron que durante toda la temporada se desarrollarán actividades pedagógicas y educativas dirigidas a visitantes, turistas y comunidades, con el fin de promover una celebración religiosa responsable con el medio ambiente.

Protección de flora endémica

David Echeverri, jefe de biodiversidad de Cornare, explicó que la palma de cera es clave para la salud de los bosques andinos, pues regula el componente hídrico, es hogar de múltiples especies y sus frutos son el alimento exclusivo de aves especializadas.

Asimismo, Echeverri manifestó que esta especie tarda décadas en crecer y sostiene todo un ecosistema, “Tumbarlas para una celebración que puede hacerse con alternativas sostenibles es un daño irreparable”.

Teniendo en cuenta que Antioquia alberga el 27 % de las más de 82.000 especies registradas en el país, las autoridades invitaron a la ciudadanía a recordar que la conservación es un acto colectivo.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Medio Ambiente se sumaron a esta campaña para reforzar la sensibilización sobre la protección de la vida silvestre. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto relacionado con el tráfico de especies a través de la línea 123 de la Policía Nacional, en un ejercicio de corresponsabilidad con el medio ambiente.