Encuestas y alianzas: el avance del proceso electoral

Panelistas analizaron los resultados de las últimas encuestas de intención de voto, la forma como se mueve el ajedrez político y la conformación de alianzas.

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones el debate es sobre cómo están impactando estas encuestas, los que despegan, los que se van quedando atrás y los que pueden remontar. Después, el análisis a las alianzas, sumas y restas que se van presentando en las distintas campañas a la Presidencia.

Lo que dicen los panelistas

Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario, director del grupo de estudios de la Democracia y politólogo, planteó que el foco ahora está sobre las candidaturas de derecha, con una Paloma bendecida por la dinámica de la consulta en la que en una encuesta se le pasa a Abelardo de la Espriella, y en otra en la que se le acerca, “ambos se disputan el mismo electorado y Paloma hoy convence indecisos, voto de derecha disperso entre candidaturas, además, se demostró que es viable en un escenario de fragmentación como el que se tenía, empieza a traer votantes de derecha, incluso Abelardo pierde y ella logra aparecer como la única que le podría ganar a Cepeda y eso es importante para cautivar el voto de derecha”.

Sobre la izquierda, dijo que no cree que Cepeda tenga un techo, pero que sí le es más difícil crecer, “para crecer ahora le toca convencer sectores, abstencionistas o un electorado con ideas cercanas, como le toca a Paloma”.

Pascual Gaviria, abogado, periodista, editor general de Universo Centro y columnista en El Espectador, explicó que tras la nueva ley de encuestas hubo cambios y exigencias sobre el cubrimiento nacional, “hay diferencias entre cada una de las encuestas, las presenciales, las aleatorias, pero en general creo que las encuestas han mostrado que son viables. Unas más o menos que otras, por ejemplo, CNC tuvo resultados más flojos en encuestas previos a las consultas y también que mostró tendencia a poner candidatos del gobierno; estas nuevas encuestas son difíciles de comparar con últimas elecciones, pero lo que demuestra es relativamente fiable”.

En cuanto al crecimiento de Paloma Valencia en las encuestas, dijo que se debe mirar cómo crece el Centro Democrático en la elección a Congreso, donde suben en 1 millón de votos y cinco curules a Senado “Uribe hace cuatro años estaba en su peor momento y el partido ahora ha ganado, esa organización del Centro Democrático, ese repunte del expresidente que dejó de ser lastre, puede hacer que Paloma le pelee más fácil a Abelardo”.

Frente a la candidatura de Iván Cepeda, dijo que las encuestas sí muestran unanimidad en el porcentaje de intención de voto, “Petro sacó 39% hace cuatro años, entonces para Cepeda es aspirar a que esté cerca al 40%, veo difícil que crezca hacia allá y por eso se mueve al centro, aunque Petro también dijo que no habría constituyente y no fue cierto, eso le puede afectar la promesa”. Por el lado del centro, dijo que será muy difícil verlos en segunda vuelta, pues evidencia un estancamiento, “al ver que no despegan, la gente acude al voto útil”.

Para Alejandro Chala, politólogo, investigador en la Fundación Paz y Reconciliación y columnista, hasta cierto punto la disputa es por la derecha, pues considera que hay dos grandes opciones, “hay un discurso fuerte pero con una suerte de mostrarse en estrategia de Kast en Chile, de ser moderados en defensa institucional y una derecha que hasta cierto punto tiene en liderazgo con Abelardo de la Espriella, pero que es reservorio de distintos movimientos que se articulan”.

En ese sentido, dijo que el centro se disgrega entre dos polos: un proyecto de progresismos y otro de nuevas derechas que se piensa en un modelo a 20 años, “en medio de esa realidad el centro se disgrega”. Agregó que la derecha se están disputando un escenario posturibista, donde Paloma Valencia hereda bases del uribismo, pero habla en un idioma diferente porque los problemas del país son diferentes a los del 2002 cuando el uribismo subió al poder.

Sobre el rol de alianzas dijo que los partidos tradicionales se decantarían por dejar en libertad y separarse, aunque cree que los partido se irán mayoritariamente con Paloma Valencia, pues cree que estas colectividades no quieren perder los escenarios burocráticos, como sí pasó en el gobierno Petro.

Elisabeth Ungar, analista, columnista y exdirectora de Congreso Visible, comentó que Paloma está al alza y que termina desplazando a Abelardo de la Espriella, “esto se debe en buena medida a la escogencia de su vicepresidente y en segunda vuelta vemos un empate técnico porque está dentro de margen de error la diferencia”. Sobre las fórmulas a la vicepresidencia, dijo que el gran reto es manejar líneas rojas en el caso Oviedo-Paloma, pero que en el caso Cepeda-Quilcué el reto es el aumento de votos, porque considera que ella no le aporta ni un voto, “entonces eso sí me parece que es estancar el aumento de votos”.

Sobre los escenarios con los candidatos que tienen poca intención de voto, dijo que los electores no quieren perder el voto, “creo que el electorado no quiere que le pase lo mismo que le pasó hace cuatro años”. Finalmente, dijo que los partidos tradicionales no suman mucho, sobre todo, después del golpe que sufrieron con las elecciones a Congreso, “no suma mucho, pero tiene votos importantes”.

Escuche el debate completo a continuación: