Estos son los productos de moda colombiana que más se venden en el extranjero, ¿en cuáles países?

Colombia está de moda. Según el análisis y las cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), entre enero y noviembre de 2025, las ventas externas del sector moda sumaron US $836,7 millones, una señal de estabilidad para una industria que ha enfrentado un entorno internacional cada vez más competitivo.

Los productos con mayor demanda fueron ropa de tocador y cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural, lo que confirma la fortaleza de la oferta colombiana en prendas con valor agregado y especialización.

Los principales compradores fueron Estados Unidos (US $238 millones), Ecuador (US $ 132,9 millones) y México (US $ 94,2 millones).

“Estos tres destinos tuvieron caídas de 5,9%, 0,6% y 0,9%, respectivamente. No obstante, destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, tuvieron incrementos de doble dígito, lo que permitió ese aumento general de 2%”, afirmó el gremio en un comunicado.

El balance positivo de las ventas fue también para los países Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, que registraron incrementos de doble dígito, compensando la caída en los principales compradores, lo que permitió el aumento general de 2%.

Las regiones y empresas que más exportan moda





Antioquia fue el departamento que lideró la lista de mayor vendedor con un valor de US $309,7 millones, lo que indica que tuvo una participación de 37% en el mercado y un aumento de 3,4% con respecto al periodo de enero a noviembre del 2024. Después le siguen los departamentos: Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.

En cuanto a las empresas e industrias textiles, las más exportadoras fueron Industrias Cannon, especializada en la fábrica de toallas, Manufacturas Eliot que se dedican a los tejidos de punto y plano y le siguen la Sociedad de Comercialización Internacional de Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Rnka Colombia

Además, Analdex enfatizó que eventos próximos como el Mundial de Fútbol de la Fifa, que se realizará en Estados Unidos y México, (socios comerciales principales), podrían abrir nuevas oportunidades al mercado gracias al aumento del turismo y la visibilidad internacional.