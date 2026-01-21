Economía

Estos son los productos de moda colombiana que más se venden en el extranjero, ¿en cuáles países?

Las ventas externas de prendas y textiles hechos en Colombia superaron los US $836 millones entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 2% comparado con el mismo periodo del año anterior, según Analdex.

Imagen de referencia de ropa infantil.

Imagen de referencia de ropa infantil. / DuxX

Juliana Jiménez

Colombia está de moda. Según el análisis y las cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), entre enero y noviembre de 2025, las ventas externas del sector moda sumaron US $836,7 millones, una señal de estabilidad para una industria que ha enfrentado un entorno internacional cada vez más competitivo.

Los productos con mayor demanda fueron ropa de tocador y cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural, lo que confirma la fortaleza de la oferta colombiana en prendas con valor agregado y especialización.

Los principales compradores fueron Estados Unidos (US $238 millones), Ecuador (US $ 132,9 millones) y México (US $ 94,2 millones).

“Estos tres destinos tuvieron caídas de 5,9%, 0,6% y 0,9%, respectivamente. No obstante, destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, tuvieron incrementos de doble dígito, lo que permitió ese aumento general de 2%”, afirmó el gremio en un comunicado.

El balance positivo de las ventas fue también para los países Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, que registraron incrementos de doble dígito, compensando la caída en los principales compradores, lo que permitió el aumento general de 2%.

Las regiones y empresas que más exportan moda


Antioquia fue el departamento que lideró la lista de mayor vendedor con un valor de US $309,7 millones, lo que indica que tuvo una participación de 37% en el mercado y un aumento de 3,4% con respecto al periodo de enero a noviembre del 2024. Después le siguen los departamentos: Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.

En cuanto a las empresas e industrias textiles, las más exportadoras fueron Industrias Cannon, especializada en la fábrica de toallas, Manufacturas Eliot que se dedican a los tejidos de punto y plano y le siguen la Sociedad de Comercialización Internacional de Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Rnka Colombia

Además, Analdex enfatizó que eventos próximos como el Mundial de Fútbol de la Fifa, que se realizará en Estados Unidos y México, (socios comerciales principales), podrían abrir nuevas oportunidades al mercado gracias al aumento del turismo y la visibilidad internacional.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad