Lily Collins de ‘Emily in Paris’ interpretará a Audrey Hepburn en filme sobre Desayuno con diamantes

La actriz inglesa Lily Collins, más conocida por su papel en la serie ‘Emily in Paris’, interpretará al ícono del cine Audrey Hepburn en una película sobre ‘Diamantes para el desayuno’.

Collins también será productora del proyecto, basado en el libro de Sam Wasson, ‘Quinta Avenida, 5:00 AM: Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes y la creación de un mito cinematográfico’.

El libro recorre la preproducción de la película, los problemas que surgieron durante el rodaje y su estreno, que supuso un punto de inflexión en el cine, la moda y la cultura en general.

La actriz ha aparecido en las películas biográficas ‘Retrato de un asesino’ y ‘Tolkien’ de 2019 y ‘Mank’ de 2020.

Desde 2020, interpreta a la ejecutiva de marketing Emily Cooper en la serie de comedia romántica de Netflix, ‘Emily in Paris’, por la que fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de serie musical o comedia y al Emmy a la mejor serie de comedia, como productora.