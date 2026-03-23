Sebastian Korda sorprendió en el Miami Open al eliminar a Carlos Alcaraz, número uno del mundo

En diálogo con Caracol Radio, Korda explicó el proceso que ha marcado su rendimiento reciente: “En Dallas tuve la suerte de hablar con John McEnroe. Me dijo que tenía que hacer una búsqueda interna, entender quién soy, por qué juego tenis y por qué amo este deporte. Eso ha sido una clave enorme para mí”.

El estadounidense reveló que esa conversación con la leyenda del tenis le ayudó a redefinir su identidad dentro de la cancha, algo que terminó reflejándose en su actuación ante Alcaraz.

Ya en lo deportivo, Korda se impuso en tres sets por 6-3, 5-7 y 6-4, en un partido de dos horas y 19 minutos. En la cancha, el partido tuvo varios giros. Korda llegó a estar a un solo juego de la victoria cuando sacaba con 5-4 en el segundo set, pero Alcaraz respondió fuertemente y logró darle la vuelta al momento, encadenando cinco juegos consecutivos para llegar a un tercer set.

El número 36 del mundo logró recomponerse y cerrar el partido, firmando una de las victorias más importantes de su carrera.

Según datos del ATP Tour, Korda se convierte en el jugador de menor ranking en vencer a Alcaraz desde que el belga David Goffin, entonces número 55, que lo hizo en este mismo torneo el año pasado.

Con este resultado, el estadounidense avanza a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre el ruso Karen Khachanov y el español Martín Landaluce.