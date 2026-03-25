El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín amplía espacios de salud mental y finanzas

Medellín, Antioquia

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín agregó a su programación anual espacios gratuitos de educación financiera y salud mental para promover el bienestar y el acompañamiento comunitario.

Salud mental y proyectos de vida

El programa “Estamos juntos en esto”, enfocado en la salud mental, dispone de herramientas para la gestión emocional, la prevención de violencias, la construcción de redes de apoyo, y otros espacios para el bienestar emocional individual y colectivo.

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Esta iniciativa ofrece talleres diseñados tanto para adultos como para las juventudes, abordando temáticas como proyectos de vida, impacto de las redes sociales, dinámicas familiares, pautas de crianza, así como herramientas prácticas para afrontar los retos personales, entre ellas; primeros auxilios psicológicos, trabajo en equipo y estrategias de autocuidado.

Aprendizajes para el manejo adecuado de las finanzas personales

Por otro lado, “Pa’ que te rinda”, es una propuesta para jóvenes, familias, adultos mayores y emprendedores, dedicada a la educación financiera con el objetivo de fortalecer capacidades y habilidades para tomar decisiones económicas asertadas y promover una relación consciente con el dinero.

Allí, quienes participen podrán aprender a identificar los “gastos hormiga”, organizar sus finanzas y construir presupuestos simples. Igualmente, se realizan diagnósticos financieros personales, registro de gastos, planificación de ingresos semanales o mensuales y estrategias de ahorro.

“En el caso del espacio sobre salud mental y proyectos de vida, tenemos psicólogos expertos que acompañarán a los ciudadanos, independientemente de la edad, en herramientas para gestionar temas como la ansiedad, la depresión, la soledad o asuntos del día a día. Y en educación financiera, apoyarán a comerciantes y, en general, a todos los habitantes en finanzas personales”, informó el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Róbinson Meneses Hoyos.

Esta iniciativa se suma a la amplia programación presente en las 22 bibliotecas públicas y 1 especializada que hacen parte del sistema. Entre ellas se encuentran la Biblioteca Público Piloto, Parque Biblioteca Fernando Botero en San Cristóbal, Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, ubicada en San Javier, entre otras.