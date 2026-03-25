Donación de estatua de John Lennon no es apología es cultura, paz y arte: Gobernación Quindío

Armenia

En el Quindío, el exjefe del cartel de Medellín Carlos Lehder donó a la gobernación del Quindío la escultura de John Lennon que fue recuperada, la entrega oficial se cumplió en la antigua posada alemana que fuera la casa del exnarco hoy propiedad de la gobernación del Quindío.

Felipe Robledo, secretario de cultura, aunque respeta las opiniones sobre apología al delito, manifiesta que es la reivindicación de la cultura de la paz a través del arte.

En la tarde del martes 24 de marzo, en la antigua y hoy abandonada y en ruina posada alemana ubicada sobre autopistas del café en la vía Armenia Pereira en el ingreso principal hacia el municipio de Salento, se cumplió el acto oficial de entrega en donación de la escultura de John Lennon esculpida por el maestro Rodrigo Arenas Betancur y que era de propiedad del exjefe del cartel de Medellín Carlos Lehder que decidió donarla a la gobernación del Quindío que la ubicó en el mismo lugar donde fue instalada en 1981.

Felipe Robledo, secretario de cultura

Hoy estamos haciendo el descubrimiento en la reapertura de una estatua que mira a Salento. Y esas no son coincidencias cuando hablamos del arte y mira con un brazo que se extiende con la palabra paz. Salento es nuestro municipio padre y la paz debe volver precisamente entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas.

Entre una sociedad que ya debe dejar de gritar a balazos o a destruirse, incluso con palabras. Como lo diría Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y hoy, Carlos, yo realmente me siento muy complacido. Cuando estudiaba derecho nos enseñaban que la finalidad de la pena era la resocialización. Hoy veo que la pena cumple un cometido.

Escultura de John Lennon, esculpida por el maestro Rodrigo Arenas, hoy en la antigua Posada Alemana en el Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar Escultura de John Lennon, esculpida por el maestro Rodrigo Arenas, hoy en la antigua Posada Alemana en el Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Y vemos un nuevo capítulo, en ti como persona y a la sociedad a la que perteneces. Y yo realmente lo reconozco como individuo y como servidor público. Has cumplido con el marco legal y hoy como servidor público en el marco de la cultura, además has dado la milla extra para resignificar un Quindío que tanto necesita recuperar su confianza en su identidad.

¿Cómo se va a garantizar que este lugar no vaya a ser vandalizado?

Nosotros ya hemos venido pensando en eso, de hecho, si ustedes ven la estatua como tal se le hizo una serie de anclajes especiales con una soldadura especial que pues desde luego nada es 100% seguro y confiable, pero tenemos además seguridad ya por parte de la secretaria administrativa para la Posada Alemana y se viene también una serie de proyectos que esperan reactivar este espacio público pensado con la apertura para que la gente del Quindío y del país en general puedan venir a disfrutar de lo que es el patrimonio de todos.

Y que desde luego también puedan aprovechar la estatua y el monumento como tal para apreciar las bondades de lo que es hoy el departamento del Quindío un epicentro del arte de la cultura.

Líneas de intervención

Estamos precisamente en el desarrollo del proyecto, tenemos dos líneas por las que pensamos trabajarlo, una puede ser por la línea de Cocrea y la otra línea se ha pensado con una app, pero pues desde luego los pormenores del cómo, el cuándo se irá dando precisamente en el camino.

Lo importante es que hoy se garantiza que hay seguridad privada directamente dentro del predio, que los anclajes que se hicieron también son anclajes de seguridad y contar que está pensada para que esta sea una puesta de inicio para un proyecto de recuperación de la Posada Alemana.

Adrián Trejos

Desde luego, así es, a pesar de que la gobernación viene a ser propietario desde hace pocos años, se ha venido trabajando.

Esta gobernación ha puesto todo el trabajo por y para los quindianos precisamente buscando las salidas para que el predio cumpla la misionalidad por la cual está destinada y que sea acrecentar los ingresos, no solamente de la entidad departamento del Quindío, sino también de la dignidad del acceso a la cultura como derecho humano.

No es apología al delito

El secretario de cultura, Felipe robledo fue claro en manifestar “Es valioso que la dignidad del colombiano se suscite a través del comentario y eso hay que premiarlo porque es que en este país nos han a que incluso eso también lo han callado con balas. Yo los exhorto a que lo sigan haciendo, pero no necesariamente debemos quedarnos ahí.

Hoy Colombia ciertamente tiene el gran reto de lograr trascender a través de la paz, del arte y la cultura, una sociedad incluyente. Hoy tenemos el clan del Golfo, el LN, tenemos bandas criminales por doquier, las disidencias de las FARC, entre muchas otras cosas.

Y yo quiero decirles que en esto, si nosotros seguimos recargando a través de moralismo, la exclusión de ciudadanos que quieren trabajar en una segunda oportunidad, entonces no estaremos a la altura del reto de trascender una sociedad sumida en el conflicto, sumida en la violencia, sino que seremos precisamente el problema de la sociedad misma que está generando esa violencia.

Y es que no por nada el país se tejió a balazos en un frente nacional en el que un quindiano, Pedro Antonio Marín, alias tirofijo, conformaba el grupo de las FARC, pero que también un quindiano, eh, Timochenko, Rodrigo Londoño cerraba el capítulo con la paz.

Así pues, no es más grande el que nunca se ha caído, sino aquel que es capaz de levantarse y la sociedad y el Estado debe tener la capacidad y el honor de tejer los puentes y las manos para construir nuevas formas y nuevos capítulos de ciudadanía para prevenir que futuros empresarios, mentes brillantes, trabajadores, ingenieros, técnicos, científicos caigan en las manos de la delincuencia.

Y yo quiero dejar eso que me planteas con una pregunta y es si tal vez Colombia hubiese estado preparada para entendernos desde la paz, desde el diálogo, desde la resiliencia y el respeto 100 años antes, tal Es hoy no estaríamos hablando con Carlos Leder como un ex narcotraficante, sino tal vez como un empresario, como un médico, como un ingeniero, porque insisto en esto y es que la sociedad finalmente es la que participa para que el delito sea una reincidencia o un capítulo que debemos cerrar.

¿A qué le vamos a jugar? Yo personalmente, como servidor público y como ciudadano, le apuesto Al capítulo de la solución del conflicto de la paz y del diálogo es más difícil, es más complejo, pero hay que transitarlo

Carlos Lehder exnarcotraficante

Hay una realidad es que el arte de Colombia y los artistas colombianos hacen y realizan esas obras para todos.

Otro factor muy importante es que en el proceso de rehabilitación de mi persona tal como lo expresó el doctor Felipe, las propiedades pasan a favor del estado.

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Mi obligación, mi deber no solamente jurídico, sino también cultural es primero como lo hizo mi hermano proteger algo tan fidedigno, tan único como la estatua elaborada por el escultor Rodrigo Arenas Betancur

y segundo, asegurarnos que se le entrega protegidamente y como hoy públicamente al Estado. Y el Estado es la Secretaría de Cultura porque las estatuas son un mensaje permanente y continuo y futurista para educar las nuevas generaciones de los logros que tuvieron las generaciones anteriores.