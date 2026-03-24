Defensoría del Pueblo alerta escalada violenta en Rionegro: dos homicidios y amenazas a la comunidad

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos de violencia registrados el pasado sábado 22 de marzo en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro (Santander).

Pues, al menos dos personas fueron asesinadas en medio de la presencia de grupos armados ilegales.

Según la entidad, los hechos estarían relacionados con la incursión de integrantes del grupo autodenominado Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que ingresaron por el río Lebrija hasta el sector conocido como El Muelle.

Además de los homicidios, la comunidad denunció amenazas y señalamientos, tras ser acusada de colaborar con grupos armados. También se conocieron intimidaciones por posibles enfrentamientos entre estas estructuras en medio de la población civil.

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La Defensoría advirtió, además, restricciones a la movilidad de líderes sociales, quienes habrían sido retenidos durante varias horas, lo que aumenta el riesgo en la zona.

Para la entidad, estos hechos podrían constituir violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente por involucrar a civiles en el conflicto.

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Ante este panorama, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a cesar la violencia y respetar a la población civil.

También recordó que ya había advertido estos riesgos en la Alerta Temprana 016 de 2025, e instó a las autoridades locales, departamentales y al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para proteger a la comunidad.

Finalmente, pidió avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.