Procuraduría sancionó a curadores en Pasto por usar documentación falsa en un concurso

Pasto-Nariño

La Procuraduría General de la Nación sancionó, en fallo de primera instancia, con suspensión de cinco años para ejercer cargos públicos o ser contratados por el Estado, y una multa superior a los $60 millones a los ex curadores urbanos de Pasto, Luis Alfonso López Ceballos y Maritza Leney Villota Gustin, por la expedición y uso de documentación falsa, respectivamente.

Según la entidad López Ceballos, con ocasión de sus funciones como curador urbano primero de Pasto, expidió certificaciones laborales con información falsa, de fechas 28 de marzo de 2019 y tres de agosto de 2021, en las que acreditó la experiencia laboral de Villota Gustin para el concurso de méritos 001 de 2018.

En el mismo sentido, el ente de control sostuvo que la disciplinada participó en el concurso mencionado, allegó la segunda certificación referida, la cual contenía información que no se ajustaba a su experiencia laboral y, no obstante ser conocedora de la situación, se posesionó en el cargo para sucederlo.

Para el Ministerio Público, ambos curadores vulneraron con su conducta de manera directa los principios de moralidad y responsabilidad administrativa, al certificar como ciertos hechos no verificados, lo que generó un impacto material en el proceso de designación, por lo que de manera definitiva calificó la falta en que incurrieron como gravísima cometida a título de dolo.

Contra el fallo en mención procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento.