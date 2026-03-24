Pico y Placa en Pasto: así rige la restricción vehicular esta semana

Pasto - Nariño

Durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo, el pico y placa en Pasto se aplica conforme al Decreto 0016 del 30 de enero de 2026, que regula la circulación de vehículos particulares, motocicletas y taxis en la ciudad.

Debido a que el lunes 23 de marzo es festivo, la medida no aplica ese día, por esta razón, la restricción inicia el martes 24 de marzo con los dígitos 8 y 9, y continuará de la siguiente manera:

Martes: 8 - 9

Miércoles: 0 - 1

Jueves: 2 - 3

Viernes: 4 - 5

El horario se mantiene entre las 7:30 de la mañana y las 7:00 de la noche, y no aplica los fines de semana ni festivos.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Se mantienen además otras medidas de movilidad en Pasto como la restricción del tránsito de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días, además de la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.

En Pasto sigue vigente también la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Sanciones por incumplimiento

No acatar el pico y placa constituye una infracción que puede ser sancionada con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cercana a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de grúa y parqueadero.

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir la medida y verificar el calendario semanal para evitar sanciones.