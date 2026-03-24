Dos semanas completa cerrado el puente internacional de Rumichaca en la frontera colombo-ecuatoriana

Rumichaca

Ad portas de completar dos meses desde que empezaron a regir medidas arancelarias por parte de Ecuador con motivo de financiar la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en zona de frontera, la situación es cada vez más crítica para el sector económico a ambos lados del paso fronterizo.

Durante dos semanas seguidas, transportadores de Colombia y Ecuador han cerrado el puente internacional de Rumichaca esperando tener eco ante ambos gobiernos para que frene la escalada de medidas arancelarias que hoy tienen en vilo cientos de empleos y más de 200 empresas en esta zona fronteriza.

En los últimos días una comisión de la Comunidad Andina de Naciones CAN llegó hasta el puente para realizar una inspección a la situación registrada, advirtiendo un delicado panorama para el movimiento económico trasnacional y la seguridad,

De acuerdo con los gremios en la zona, la escalada de medidas arancelarias solo ha provocado el incremento del contrabando y la inseguridad, además de dejar pérdidas diarias cercanas a los 5.5 mil dólares.

La expectativa esta puesta en una reunión que se desarrollará en Lima, Perú el próximo 26 de marzo en la que se espera concretar soluciones que permitan frenar la guerra arancelaria y habilitar el paso fronterizo que hoy permanece cerrado por protestas de transportadores y comerciantes de ambos lados de la frontera.