“Cumplir compromisos no es hacer favores, es gobernar”: Alcaldía de Bogotá a Petro

En las últimas horas, los alcaldes de varias ciudades capitales del país hicieron una dura crítica al Gobierno Nacional. De acuerdo con los mandatarios locales, existe un estado de “abandono sistémico” que enfrentan los territorios por cuenta de la gestión que actualmente realiza el Ejecutivo.

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Uno de los alcaldes que tomó la vocería fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que existe un “sentimiento generalizado” de preocupación por la falta de los recursos para los territorios y advirtió que las ciudades están siendo víctimas de “maltrato e ignorancia” por parte del Gobierno Petro.

¿Cuál fue la respuesta del Presidente Petro?

Ante estas críticas, el presidente Gustavo Petro aseguró que los alcaldes de oposición no ven la labor con la población de sus ciudades. “Les parece invisible, solo piensan en las obras para los grupos de poder en sus ciudades”, aseguró el jefe de Estado.

En ese sentido, mencionó varias gestiones que ha hecho el Gobierno nacional: “¿Cuántos ancianos han recibido bonos pensionales del gobierno nacional en Bogotá, Medellín y Cali? ¿Acaso no se está construyendo una sede de la facultad de inteligencia artificial en Manizales y la pista del aeropuerto en Palestina, por fin?“, dijo Petro.

Asimismo, el presidente mencionó algunos proyectos claves en Bogotá: “¿El gobierno nacional no construye el multicampus de la universidad pública y gratuita en Suba, Bogotá? ¿No pagamos el lamentable metro elevado en la ciudad capital? ¿No estamos construyendo con billón y medio el hospital San Juan de Dios de Bogotá?“.

“Cumplir compromisos no es hacer favores, es gobernar”

Ante esta respuesta del presidente Gustavo Petro, Miguel Silva Moyano, secretario General de la Alcaldía de Bogotá, envío un mensaje al presidente Petro en el que aseguró que “cumplir compromisos no es hacer favores, es gobernar”.

“En el San Juan de Dios y en el Multicampus de Suba, la Alcaldía de Bogotá ya hizo su parte y ahora estamos esperando que su gobierno lo haga”, agregó el secretario, quien además mencionó cuatro puntos en los que, según él, el Distrito ha cumplido, pero el Gobierno nacional no.

Esos cuatro puntos que mencionó son: educación, vivienda, pobreza y primera infancia. “En Bogotá no sólo cumplimos lo acordado con su gobierno, presidente, sino que estamos cubriendo los huecos de su fallida política social”, indicó el funcionario.

Finalmente, Silva aseguró que mientras las bandas criminales se fortalecen, el Gobierno nacional renuncia a aumentar las capacidades de la fuerza pública. “Usted sólo ve peleas políticas: nosotros ponemos primero a la gente”, concluyó el secretario.