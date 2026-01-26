El San Juan de Dios se convertirá en el Centro de Investigación para la Vejez y el Envejecimiento

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, aseguró que el Complejo Hospitalario San Juan de Dios se convertirá en el Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento. “Es un hito para todos los colombianos y por supuesto para todos los bogotanos”, afirmó el secretario.

Bermont indicó que Bogotá llegó a acuerdos con la nación para lograr que el proyecto sea una realidad: “La propuesta de la Alcaldía de Bogotá será una realidad en un trabajo conjunto con el Gobierno nacional”. Además, aseveró que desde el nuevo complejo se construirán todas las políticas públicas que requiere el país sobre los adultos mayores.

“Aquí toda la comunidad científica tendrá una oportunidad de tener el gran laboratorio de lo que necesitarán las próximas generaciones en el marco del envejecimiento y hoy la vejez”, agregó el funcionario. Del mismo modo, destacó que trabajar de la mano se puede cuando se encuentran los focos y los propósitos que benefician a la ciudadanía.

¿Qué es el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios es un conjunto de edificios con gran valor histórico que fue fundado en 1723 en la ciudad de Santafé, actual Bogotá, aunque venía prestando servicios de salud desde 1564.Sin embargo, fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se construyó lo que hoy en día se conoce como el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.