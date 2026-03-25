Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 25 de marzo: Localidades afectadas y consejos

Imagen ilustrativa de una situación de falta de electricidad, en donde hay una bombilla apagada y a su lado una vela encendida para poder observar (Crédito: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado los cortes de luz que se realizarán este miércoles 25 de marzo de 2026 en los barrios de Bogotá y en los municipios de Zipaquirá, Soacha, Mosquera, Chía y Cajicá, en Cundinamarca.

Según informan, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Estos son las localidades y barrios de Bogotá con cortes de luz para este miércoles 25 de marzo:

Chapinero:

De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 92 a calle 94 – Barrio Chicó Norte. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Ciudad Bolívar:

De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio Rincón de Galicia. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Engativá:

De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 63 a calle 65 – Barrios Bosque Popular y La Estradita. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Los Mártires:

De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 10 a calle 12 – Barrio Voto Nacional. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Puente Aranda:

De la carrera 31 a carrera 35 entre calle 3 a calle 7 – Barrio Comuneros. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Rafael Uribe Uribe:

De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Barrio San Luis. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

San Cristóbal:

De la carrera 14 Este a carrera 17 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Barrio Moralba. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Santa Fe:

De la calle 32 a calle 35 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Samper. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Suba:

De la calle 101 a calle 103 entre carrera 45 a carrera 47 – Barrio Estoril. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Teusaquillo:

De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29 – Barrio Estrella. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27 – Barrio La Soledad. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35 – Barrio Teusaquillo. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Tunjuelito:

De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Barrio Venecia Occidental. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Estos son los municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 25 de marzo:

Zipaquirá, Cundinamarca

De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 4 a calle 6 y de la calle 20 a calle 24 entre carrera 1 a carrera 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Soacha, Cundinamarca (Comuna 6)

De la carrera 1 Este a carrera 6 Este entre calle 5 a calle 8 – Barrio El Futuro. Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

De la calle 14 a calle 16 entre carrera 3 Este a carrera 5. Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Canelón. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Veredas Canelón y Chuntame. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

¿Qué hacer en caso de un corte de luz?

La compañía de electricidad Enel Colombia ha compartido múltiples recomendaciones para mantener los aparatos y sistema eléctrico de su hogar a salvo durante este proceso de mantenimiento.

Desconecte todos sus electrodomésticos durante la intervención, ya que en caso de intermitencias, pueden averiarse sus aparatos.

En caso de trabajar o hacer alguna actividad durante el día, revise los horarios y lugares donde se harán los cortes para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos.

para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos. Evite abrir la nevera: durante el corte de energía, su refrigerador dejará de estar conservando la temperatura para la manutención de sus alimentos. No obstante, puede aplazar la pérdida de frío manteniendo este aparato cerrado.

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Permita la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de Enel o la alcaldía de la ciudad/municipio debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas. Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido.

Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido. S le preocupa la seguridad de su hogar durante esta intervención, Enel Colombia ofrece canales de comunicación para confirmar la autenticidad de sus operadores marcando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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