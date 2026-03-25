Alfredo Arias: “Todos queríamos meternos en la cancha a que no nos hicieran un gol”

Junior de Barranquilla logró un triunfo clave en el estadio Romelio Martínez, luego de imponerse 2-0 Atlético Bucaramanga, resultado que le permitió retornar al grupo de los ocho mejores.

Al final del encuentro, el técnico uruguayo Alfredo Arias destacó la actuación de sus dirigidos, principalmente por lo hecho durante la primera parte. De igual manera, resaltó el trabajo defensivo para no recibir goles en contra para la etapa complementaria.

“El partido que pensábamos y esperábamos fue el que jugamos en el primer tiempo. Nosotros intentamos jugar en campo contrario, presionar tras perdida, ser muy intenso en cada una de las acciones que íbamos a disputar para hacernos sentir y, después, con cada uno de los jugadores que tenemos, atacar. Lo hicimos bien, nos faltó tranquilidad en la definición, quizás en el primer tiempo, por suerte encontramos el gol para poder reconstruir en el segundo tiempo y no entrar más nerviosos”, comentó inicialmente.

Sobre el complemento, añadió: “Después del segundo gol que hicimos, era lógico, ellos iban a venirse y, aunque no planificamos meternos atrás, creo que todos queríamos meternos en la cancha a que no nos hicieron un gol y lo hicieron bien. Mis jugadores hoy defendieron su prestigio, por qué están acá, en Junior, y fueron valientes para arriesgar cuando había que arriesgar, y después defender con todo cuando había que defender”.

Arias celebró aún más el triunfo, teniendo en cuenta el nivel de su adversario: “Bucaramanga es de los rivales más difíciles para enfrentar en el fútbol colombiano. Mantiene la misma nómina del torneo pasado, los mismos refuerzos y era el único invicto, creo, no había perdido con nadie. Hicimos un buen partido, principalmente los primeros 45 minutos y hasta el segundo gol, después, condicionados a defender, también lo hicimos. Ojalá sea el punto de partida para volver a ser el equipo que compite, que es humilde y que va por todo”.

¿Cómo quedó Junior en la tabla de posiciones?

Junior llegó a 22 puntos y, parcialmente, ascendió al cuarto puesto de la Liga. El equipo barranquillero estará visitando a Internacional de Bogotá el próximo domingo, juego que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Techo.