Accionistas alertan riesgo de control en Electrificadora del Meta por cambios directivos

Caracol Radio conoció una carta en la que los accionistas de la Electrificadora del Meta expresan su preocupación por un posible cambio en el proceso de selección de directivos, promovido por el accionista mayoritario.

Según el documento, esta modificación pondría en riesgo principios clave como la transparencia, la independencia y el equilibrio en la toma de decisiones dentro de la compañía. “No es un simple ajuste administrativo, pues significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los accionistas minoritarios”, advierten.

Los accionistas señalan que la propuesta permitiría un mayor control sin contrapesos, teniendo en cuenta que el accionista mayoritario cuenta con más del 55% de participación.

“Esto significa un control potencial que afecta el balance que la empresa requiere y los derechos de los accionistas minoritarios”, indica la carta.

En ese sentido, alertan que reemplazar procesos técnicos por mecanismos menos claros podría tener consecuencias directas en la gobernabilidad de la empresa. “El riesgo deja de ser hipotético y se vuelve real, afectando la confianza de ciudadanos, inversionistas y usuarios”, señalan.

Además, hacen un llamado directo al Gobierno Nacional para que no se realicen designaciones de manera irregular ni se alteren los procesos técnicos establecidos. “Las decisiones deben mantenerse bajo criterios de mérito, transparencia e independencia”, subrayan.

Finalmente, piden a las autoridades y a la opinión pública vigilar el proceso para evitar retrocesos en los estándares de buen gobierno. “No podemos permitir retrocesos que pongan en riesgo lo que tanto le ha costado construir a este departamento”, concluyen.