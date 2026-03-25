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Gobierno quiere cambiar el control de la junta EMSA, afectando los accionistas: Gobernadora del Meta

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lanzó una fuerte advertencia en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre lo que considera un intento del Gobierno Nacional de tomar el control de la Empresa de Energía del Meta (EMSA), a través de cambios en su junta directiva y en la gerencia.

Según explicó, las modificaciones propuestas afectarían el equilibrio en la toma de decisiones y podrían impactar negativamente la prestación del servicio en el departamento.

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Cambios en la junta directiva de EMSA

Cortés señaló que actualmente la junta directiva está conformada por siete miembros, en representación del Gobierno Nacional, la Gobernación, actores locales y un miembro independiente técnico.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno busca modificar esa composición para ampliar su poder dentro de la junta.

“Quieren cambiar el balance y pasar a una relación de cinco a dos, eliminando al miembro independiente técnico”, advirtió.

Además, alertó que: “Esto rompería el equilibrio que se había logrado entre los distintos accionistas, entre ellos el Grupo Energía Bogotá y entidades territoriales.”

La gobernadora insistió en que uno de los avances más importantes de su administración ha sido despolitizar la empresa, que durante años enfrentó problemas por manejos políticos.

En ese sentido, advirtió que los cambios propuestos representarían un retroceso:

“No podemos volver a politizar una empresa que venimos sacando adelante”, señaló.

La mandataria hizo un llamado a la “mesura” y pidió que se mantenga el modelo técnico en la administración de la empresa.

Además, anunció que en la asamblea de accionistas solicitarán explicaciones sobre las decisiones planteadas por el Gobierno.

“Nos preocupa que a pocos meses de terminar el gobierno quieran tomar decisiones tan profundas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: