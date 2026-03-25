27 sobrevivientes del accidente aéreo en Putumayo luchan por su vida en Hospital Militar en Bogotá

En las últimas horas se reportó un terrible accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, que, hasta este momento, ha cobrado la vida de 69 personas, mientras otras 57 resultaron heridas. Entre las víctimas hay uniformados del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial y de la Policía Nacional.

En el avión Hércules C-130, de matrícula FAC 1016, viajaban 126 personas. 11 eran tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y 2 miembros de la Policía Nacional. Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales del país, entre ellos el Hospital Militar Central en Bogotá y clínicas en Florencia, Caquetá.

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Justamente, el Hospital Militar informó que en las últimas horas ha recibido tres pacientes adicionales: uno remitido desde el BASAN y dos procedentes de la ciudad de Florencia, donde permanecían bajo atención médica inicial en proceso de estabilización.

“Con estos nuevos ingresos, el Hospital Militar Central ha atendido a la fecha un total de veintiséis (26) pacientes heridos y un (01) rescatista que se encontraba en la zona, incluyendo los veinticuatro (24) reportados previamente”, explicó el centro médico a través de un comunicado.

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Además, el hospital indicó que los pacientes fueron atendidos de manera inmediata en el servicio de urgencias, activando la respuesta de equipos multidisciplinarios que brindan atención integral, bajo estrictos estándares de calidad y seguridad del paciente.

25 se encuentran hospitalizados en piso y 2 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. “El Hospital continuará informando de manera oportuna a la opinión pública sobre la evolución de los pacientes, reiterando su compromiso institucional con la atención integral y el acompañamiento permanente a los heridos y sus familias”, agregó.