“Mi hijo sobrevivió por un milagro”: mamá de soldado herido en accidente aéreo en Putumayo

69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional murieron en el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado lunes, 23 de marzo.

Según el reporte preliminar, hay otros 57 uniformados que resultaron heridos en el accidente aéreo. Es importante mencionar que en la aeronave viajaban 126 personas:

11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

113 militares del Ejército Nacional.

2 miembros de la Policía Nacional.

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En medio de la tragedia, para algunas familias hay una luz de esperanza debido a que sus familiares han logrado sobrevivir. Es el caso de Clemencia Hurtado, la mamá de Carlos Morales Hurtado, uno de los soldados que resultó herido en el accidente .

La señora Clemencia vino desde Silvia, Cauca, hasta el Hospital Militar de Bogotá para conocer de primera mano el estado de salud de su hijo y no deja de pensar en que Dios le salvó la vida a Carlos. “ Gracias a Dios, de milagro, se salvó mi hijo ”, dice la mujer.

Clemencia aseguró que todavía no ha podido hablar con su hijo, pero indicó que está bien. “Está en su cirugía, ya esta es la segunda. Gracias a Dios va a salir con vida. Con la ayuda de Dios, va a salir adelante”, agregó la mamá del soldado.

Asimismo, la mujer indicó que las autoridades no les han entregado mayores detalles sobre el accidente, por lo que no tienen una hipótesis clara de lo que sucedió. “No nos dijeron nada. Desde ayer nos estábamos comunicando con el batallón, pero solamente nos dicen que esperemos”, concluyó.

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Cabe mencionar que el Gobierno Nacional decretó tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los uniformados fallecidos. Además, las banderas serán izadas a media asta en todas las entidades públicas colombianas.

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