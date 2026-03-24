Un soldado profesional murió en combates entre las Fuerzas Militares y disidencias en Cauca

El Tambo, Cauca

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió en medio de combates registrados en zona rural del municipio de El Tambo, al occidente del departamento, entre las Fuerzas Militares y la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Iván Mordisco’.

La víctima fue identificada como Carlos Asprilla Alomia, quien hacía parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 y se encontraba en cumplimiento de operaciones militares en la vereda La Paz, corregimiento La Hacienda.

De acuerdo con el Ejército, las tropas sostuvieron enfrentamientos contra integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura Carlos Patiño. En medio de la confrontación armada, el uniformado fue asesinado.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional señaló: “Lamentamos profundamente este hecho y enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares y seres queridos de nuestro soldado”, al tiempo que rechazó lo ocurrido.

La institución también aseguró que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en el suroccidente del país para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.