Asonada contra el Ejército en el sur del Cauca tras destrucción de laboratorio de coca. Crédito: Ejército de Colombia

Mercaderes, Cauca. El Ejército denunció que tropas adscritas a la Brigada 29 fueron objeto de una nueva asonada en el sur del departamento, en medio de operativos contra estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico.

Los hechos se registraron en la vereda Campo Alegre, del municipio de Mercaderes, donde los militares fueron rodeados por un grupo de personas que, según información oficial, estarían siendo instrumentalizadas por el GAO-r Estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el Ejército, la situación se presentó luego de la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en esta zona, como parte de la ofensiva sostenida contra las economías ilícitas.

Ante la asonada, las tropas se replegaron sobre la vía Panamericana, manteniendo el control de la situación y sin que se reportaran enfrentamientos.

La institución indicó que las unidades “actuaron en estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, evitando una escalada de violencia en el sector.

El Ejército Nacional rechazó los hechos y señaló que serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes.

En la zona continúan las operaciones militares para contrarrestar el accionar de las estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico.