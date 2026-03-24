Policía rechazó atentado que dejó un uniformado muerto y 10 civiles lesionados en Timbío, Cauca

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, repudió el ataque terrorista que dejó un uniformado muerto y cinco más heridos, además de 10 civiles lesionados.

“Expreso mi más profundo rechazo y dolor ante el atentado ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, en el departamento del Cauca, donde lamentablemente el patrullero Juan David Grande Cantero perdió la vida y cinco uniformados más resultaron heridos, mientras cumplían con su deber de verificar la presencia de explosivos en la vía Panamericana”, señaló.

Los hechos se presentaron en el sector Río Las Piedras de la vía Panamericana contra los integrantes de la estación de Policía de Timbío, Cauca.

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Cinco uniformados y 10 civiles resultaron heridos en medio del atentado, que fue perpetrado mediante la modalidad de hostigamiento con artefactos explosivos improvisados.

Los lesionados fueron trasladados a centros médicos de la ciudad de Popayán, donde reciben atención especializada y se espera la evolución de su condición de salud.

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“Este hecho violento enluta al país y evidencia, una vez más, el impacto devastador de la violencia. Nos solidarizamos con la familia del uniformado fallecido, elevando un mensaje de acompañamiento en este momento de profundo dolor”, señaló el general Rincón.

Entre tanto, se desplegaron acciones coordinadas con el Ejército Nacional para asegurar la zona y permitir que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación adelanten la recolección de elementos materiales probatorios que permitan identificar a los responsables del atentado.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros uniformados y los ciudadanos que resultaron heridos, y honramos la memoria de nuestro héroe que ofrendó su vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la seguridad de los colombianos”, dijo el director de la Policía Nacional.

Por último, anunció que se dispuso de “las capacidades investigativas, operativas y de inteligencia de la Institución para esclarecer estos hechos, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, con el compromiso institucional de que ninguna muerte de nuestros uniformados quedará en la impunidad”.