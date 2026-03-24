Un nuevo caso de ocelote atropellado reaviva las denuncias de medidas ambientales en el nordeste

Yalí, Antioquia

En la autopista Río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Yalí, en el nordeste de Antioquia, se presentó un nuevo caso de atropellamiento a la fauna silvestre, con la afectación de un ocelote (Leopardus Pardalis), siendo este un caso reportado como hecho no aislado, que en palabras de la comunidad, ya había sido advertido.

Habitantes de la vereda San Mauricio, recopilan información sobre el estado de esta fauna en relación con la carretera desde hace más de un año, reportando incluso los riesgos que representan para las especies en este corredor vial, sin medidas efectivas para la prevención de estos casos.

Cronología de las denuncias

Hace más de tres años se están realizando monitoreos de manera independiente en la fauna que habita la zona, esto ha permitido identificar una serie de especies clave, dentro de estas los felinos y cómo se evidencia la afección que la construcción de la vía ha generado en la conectividad ecológica.

“Este punto donde ocurrió el atropellamiento ya lo teníamos identificado como crítico, señaló Rubén Torres, ingeniero forestal que ha trabajado en la zona. Además agregó que ya se cuenta con registros múltiples de casos similares, junto con evidencia fotográfica.

La problemática y los pasos de fauna

Continuando con las denuncias, el problema radica en que las medidas contempladas en el proyecto por la protección y la convivencia ecológica de la fauna no han sido suficientes ni tampoco han sido implementadas de manera completa.

Sin embargo, existen pasos de fauna proyectados y la comunidad asegura que aún no existe claridad sobre el funcionamiento o seguimiento para establecer si estos mecanismos están siendo utilizados por los animales.

Se sostiene además, que en varios puntos no se han instalado elementos como barreras o sistemas de direccionamiento que conduzcan a la fauna hacia los pasos que incrementan el riesgo de los atropellamientos.

Insitucionalidad y articulación

La problemática ha sido nombrada como falta de articulación institucional. Según Torres, entidades como la ANLA, la ANI y Corantioquia han tenido una participación limitada o intermitente en los espacios de diálogo con la comunidad.

El hecho más reciente confirma que estos riesgos eran previsibles y que hay una falta de acciones oportunas, estas están reflejando consecuencias en la biodiversidad del territorio. Con respecto al caso, la entidad de Corantioquia está escalando el tema para dar una respuesta correcta y oportuna.