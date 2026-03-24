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25 mar 2026 Actualizado 07:46

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Santa Marta

Soldado oriundo de Aracataca, Magdalena otra de las víctimas del accidente aéreo en Putumayo

Este sería la segunda víctima del departamento que deja este accidente aéreo.

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

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Magdalena

El soldado Urbano Junior Pertúz, el soldado oriundo de Aracataca, Magdalena que viajaba en el avión de la FAC, Hércules C-130 accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, es otro de las víctimas de este accidente ocurrido el pasado sábado.

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Cabe recordar que el balance hasta el momento, según las autoridades, van 66 muertos tras el accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, 58 de los fallecidos pertenecían al Ejército Nacional, seis a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos a la Policía Nacional.

Este sería la segunda víctima del departamento que deja este accidente aéreo, luego de que se conociera la muerte del patrullero Carlos Elías de la Cruz, oriundo del corregimiento de Riofrío, en el municipio de Zona Bananera.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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