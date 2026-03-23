Patrullero de Riofrío, Magdalena, es una de las víctimas de accidente de avión militar en Putumayo

Magdalena

La muerte del patrullero Carlos Elías de la Cruz, oriundo del corregimiento de Riofrío, en el municipio de Zona Bananera, fue confirmada en las últimas horas tras el accidente del avión militar tipo Hércules ocurrido en Putumayo.

“Estamos muy tristes por la pérdida de Carlos Elías, 23 añitos que se fue a la policía con el sueño de salir adelante, hoy dejando a su familia sola. Su esposa, su hija de pocos meses. Le faltaban pocos días para salir de permiso”, dijo Breiner Andrade, familiar de la víctima.

Según relataron allegados, al uniformado le faltaban pocos días para salir de permiso, por lo que su fallecimiento ha hecho aún más dolorosa la noticia para su familia. Durante gran parte del día permanecieron a la espera de información oficial sobre su estado de salud, hasta que en horas de la tarde se confirmó, a través de una llamada a su esposa, que lamentablemente no había logrado salvarse.

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El deceso del uniformado ha generado múltiples expresiones de pesar y solidaridad, especialmente en el municipio de Zona Bananera, de donde era oriundo y donde era reconocido con aprecio por quienes lo conocieron.