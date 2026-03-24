Sogamoso espera aval ambiental para talar y trasladar árboles en proyectos urbanos

La Alcaldía de Sogamoso avanza en la estructuración de dos proyectos urbanos clave que implican la intervención de zonas verdes, mientras espera la autorización de la CorpoBoyacá para ejecutar actividades de aprovechamiento forestal. Las obras incluyen la construcción de un centro administrativo en el centro de la ciudad y la adecuación del Parque Recreacional del Sur, iniciativas que han generado inquietudes entre algunos sectores por el impacto ambiental que podrían ocasionar.

El secretario de Hábitat, Camilo Castro, defendió la intervención al señalar que buena parte de los árboles a intervenir no son especies nativas y, por el contrario, estarían generando afectaciones al suelo. «...Hay mucho árbol en el parque que son eucaliptos, árboles que no son nativos y que efectivamente generan erosión...», explicó el funcionario, quien insistió en que el proyecto no busca una tala indiscriminada, sino un manejo técnico del arbolado urbano.

Castro aseguró que el proceso se ha adelantado conforme a los protocolos exigidos por la autoridad ambiental y con participación ciudadana. «...Nosotros estamos acatando y pidiendo esa autorización de aprovechamiento, y realizamos la audiencia pública con todos los protocolos que exige la corporación...», afirmó, destacando que la administración ha buscado dar claridad a los llamados terceros intervinientes sobre el alcance de las obras.

La decisión final ahora está en manos de CorpoBoyacá, que deberá definir si otorga los permisos en un plazo estimado de 15 a 20 días. Mientras tanto, la administración municipal mantiene su postura de avanzar en un modelo de ciudad que, según sus voceros, busca equilibrar desarrollo urbano y sostenibilidad, aunque el debate ambiental sigue abierto.

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