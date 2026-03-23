Suspenden el gas domiciliario en Nechí por bloqueos del paro minero en el Bajo Cauca

Nechí, Antioquia

A una semana del paro minero del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, comienzan a registrarse fuertes afectaciones en el departamento de Antioquia.

Debido a los bloqueos continuos del paro, el suministro del gas domiciliario en el municipio de Nechí, fue suspendido hasta nuevo aviso.

La protesta ha generado grandes impactos en temas de movilidad, economía y logística para el transporte de servicios esenciales. Como consecuencia, en Nechí, las comunidades ya reportan signos de desabastecimiento.

La empresa prestadora del servicio informó en un comunicado que debido a los bloqueos en las vías de la región y las alteraciones del orden público, que ponen en riesgo la seguridad de los conductores, no es posible establecer una fecha estimada en la que se pueda reanudar el servicio de gas domiciliario para el municipio.

La Mesa Minera ha indicado que el bloqueo en las vías seguirá haciendo parte de las protestas hasta que se logren acuerdos definitivos con el Gobierno Nacional.

Ante la crítica situación, las comunidades piden una intervención urgente de las autoridades que permita desbloquear las vías y restablecer el suministro de servicios básicos.