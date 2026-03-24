Capturan a alias ‘El Mello’, uno de los más buscados por homicidio en Barranquilla

En medio de la ofensiva contra el crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de alias ‘El Mello’, considerado uno de los delincuentes más buscados por homicidio en la ciudad y su área metropolitana.

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El operativo se llevó a cabo mediante diligencia de allanamiento y registro en el conjunto residencial Las Gardenias, donde las autoridades lograron ubicar y detener a este presunto actor criminal, que era requerido por múltiples delitos de alto impacto.

Le atribuyen seis homicidios

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Mello’ deberá responder por concierto para delinquir con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y extorsión, delitos que habrían afectado la seguridad en varios sectores de la ciudad.

Las autoridades le atribuyen al menos seis homicidios ocurridos durante 2025, los cuales estarían relacionados con disputas por el control territorial de economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y el cobro de extorsiones en zonas estratégicas.

Asimismo, se estableció que el capturado presuntamente operaba bajo las órdenes de alias ‘El Mello’, señalado como cabecilla de zona del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, con injerencia en el suroriente de Barranquilla. El detenido también registra cuatro anotaciones judiciales por hurto y porte ilegal de armas.