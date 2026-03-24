Versiones encontradas entre Unimetro y Fundación Acosta Bendek por presuntas irregularidades

El Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y hechos de corrupción al interior de la institución.

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El pronunciamiento se da luego de que, el pasado 18 de marzo, se conociera que el Ministerio de Educación compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos del centro educativo, tras analizar información remitida por la Fundación Acosta Bendek.

Según esa versión, se advertían posibles irregularidades relacionadas con una presunta toma del control de la universidad y un supuesto desfalco superior a 40 mil millones de pesos.

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De acuerdo con la información divulgada en ese momento, entre los señalados figuraban miembros del Consejo Directivo, mientras que el caso fue puesto en conocimiento del ente acusador para determinar eventuales responsabilidades penales.

Frente a este contexto, el Consejo Directivo de la universidad aseguró que dichas afirmaciones carecen de sustento y corresponden a información “falsa, imprecisa y tendenciosa”, atribuida a la presidenta de la Fundación Acosta Bendek, Ivonne Acosta.

En su comunicado, la institución sostiene que una respuesta oficial del Ministerio, emitida el 19 de marzo, aclara que no existe una investigación formal en curso contra la universidad, y que la actuación de esa cartera se limitó a trasladar una solicitud a la Fiscalía, entidad competente para adelantar cualquier indagación.

“La cartera educativa no ha iniciado investigación alguna contra la universidad”, insiste el documento, que además rechaza versiones sobre presuntos actos de corrupción o saqueo de recursos, calificándolas como afirmaciones sin respaldo documental.

Finalmente, la Universidad Metropolitana de Barranquilla anunció el inicio de acciones legales contra Ivonne Acosta Acero por la presunta difusión de información falsa.