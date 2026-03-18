23 congresistas radican moción de censura contra MinSalud por crisis del sistema de salud

Un total de 23 congresistas radicaron una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que existe responsabilidad política en la actual crisis del sistema de salud, especialmente por las fallas en la entrega de medicamentos y la atención a los pacientes.

En el documento presentado ante el Congreso, los legisladores advierten que la situación no corresponde a hechos aislados, sino a problemas estructurales que estarían afectando la garantía del derecho fundamental a la salud en el país.

“El aumento sostenido de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y la insuficiencia de respuestas estructurales configuran un escenario de responsabilidad política por deficiencia en la conducción sectorial”, señala el texto.

Además, agregan que la permanencia del jefe de la cartera de Salud “compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”, en medio de las crecientes denuncias de pacientes por interrupciones en tratamientos y dificultades en el acceso a servicios.

Los congresistas sostienen que el ministro, como cabeza del sector, tiene la responsabilidad de dirigir y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema, por lo que consideran necesario que el Congreso adelante el respectivo control político a través de esta moción de censura.