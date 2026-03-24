“Le voy a pedir a Contraloría que deje de ser cómplice de un robo”: Petro a por ahorro de cotizantes

Mucho ha sido cuestionado el decreto con el que el Gobierno busca ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos de los ahorros de los colombianos, es decir de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la advertencia de la Contraloría sobre el decreto con el que el Gobierno busca el traslado de los ahorros a los fondos de pensiones, y aseguró que si no devuelven los recursos de los cotizantes, “están cometido en robo”.

Señaló que están haciendo un corralito con los ahorros, y la Superintendencia Financia y la Contraloría en completo “silencio”.

Dijo que la Contraloría está siendo cómplice de un robo.