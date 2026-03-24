Glaciar del Cocuy podría desaparecer en pocas décadas por el cambio climático

El acelerado retroceso del glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy evidencia el impacto del cambio climático en uno de los ecosistemas más estratégicos del país. De acuerdo con estimaciones, la masa glaciar ha pasado de cerca de 148 kilómetros cuadrados en 1850 a apenas entre 10 y 12 en la actualidad, una reducción que compromete no solo el paisaje, sino el equilibrio hídrico de amplias zonas del territorio nacional.

Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, advirtió que el fenómeno es irreversible en el mediano plazo. «...Hay tres posiciones: unas dicen que para 2035, otras para 2050 y otras más optimistas para 2070, pero lo cierto es que la desaparición del glaciar va a ser total...», afirmó, dejando en claro la gravedad de la situación.

El líder destacó, sin embargo, que los ecosistemas de páramo asociados al nevado han logrado mantenerse relativamente conservados gracias a la acción de las comunidades campesinas. «...Hemos demostrado que el bosque alto andino, las aguas y la biodiversidad se han conservado mucho, y eso es gracias al cuidado de la gente...», explicó, subrayando el papel de la gestión comunitaria en la protección ambiental.

A pesar de estos esfuerzos, el retroceso glaciar plantea un escenario crítico para el abastecimiento de agua en Boyacá y otras regiones. «...Seguramente todos los glaciares de la zona tropical van a desaparecer...», advirtió Arango, en una afirmación que resume el desafío estructural que enfrenta el país frente al cambio climático.