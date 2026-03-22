Escritoras, abogadas y periodistas acusan a Hollman Morris de intentar silenciar denuncias de acoso

50 mujeres entre periodistas, escritoras y abogadas firmaron una carta titulada: Las acciones que Holman Morris, director de RTVC, ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian.

El documento relata el caso de Lina Castillo, joven militante de Colombia Humana, quien lo denunció públicamente durante su activismo en el Concejo de Bogotá. Castillo señaló en su denuncia: “Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”.

A pesar de que Lina Castillo ejerció su derecho constitucional a la denuncia pública, enmarcado en el derecho fundamental a la libertad de expresión, Morris la denunció penalmente por los delitos de injuria y calumnia; la Fiscalía General de la Nación decidió acusar a Castillo y hoy enfrenta un proceso penal por usar esta forma de denuncia, desde ese momento la mujer ha sido sometida a amenazas, persecusiones y presiones.

Además, en la carta las mujeres indica que: “Las abajo firmantes solicitamos a la justicia colombiana y a la Fiscal General de la Nacion, Luz Adriana Camargo, que se ofrezca un juicio con garantias y con enfoque de genero a la ciudadana Lina Castillo”.

Algunas de los mujeres que firmaron son: María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro, Adriana Villegas, Juana Afanador, Maria Andrea Nieto, esta ultima a pesar de no ser invitada a firmar apoya el comunicado, entre otras mujeres.

QUE LA VERGÜENZA CAMBIE DE BANDO, columna de opinión de Ana Bejarano Ricaurte

La periodista, abogada y docente relata que, tras ingresar como auxiliar a la Corte Constitucional, se encontró con un ambiente en el que algunos magistrados ejercían acoso sistemático contra mujeres jóvenes, normalizado incluso bajo el término “judicantear”.

En ese contexto, cuenta su propia experiencia con un magistrado que, aprovechando una supuesta cercanía familiar, insistió en invitarla a almorzar y luego intentó propiciar un encuentro a solas, lo que la llevó a sentirse incómoda, vulnerable y a modificar su rutina laboral para evitarlo, incluso escondiéndose en su oficina.

Aunque reconoce que su caso no llegó a mayores, advierte que estas conductas eran parte de una cultura de poder que convertía a las mujeres en presas y que afecta especialmente a quienes no cuentan con las mismas herramientas para resistir o denunciar, perpetuando el silencio frente a prácticas de acoso en el ámbito judicial.