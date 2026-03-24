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24 mar 2026 Actualizado 13:03

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Murió Lucy Nieto de Samper, destacada periodista y columnista colombiana

Lucy Nieto de Samper fue una de las mujeres referentes en el periodismo colombiano.

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Este fin de semana se confirmó la noticia de la muerte de Lucy Nieto de Samper, una de las mujeres más importantes del periodismo en Colombia, además de ser columnista en prestigiosos medios de comunicación.

Obituario: Murió Augusto Pío Díaz Granados, pionero de la radio en Santa Marta

Inició su carrera periodística en 1952 en la revista Cromos, siendo pionera de las mujeres en incursionar en los medios. Hasta 2022 fue columnista en el diario El Tiempo, en donde escribió durante décadas.

Su última columna en El Tiempo fue el 11 de noviembre de 2022 y se tituló ‘Punto final’.

Julio Sánchez Cristo y la mesa de 6AMW recordaron su trayectoria y su huella en el periodismo colombiano, siendo uno de los referentes femeninos por su agudeza analítica en los medios de comunicación.

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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