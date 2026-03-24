Murió Lucy Nieto de Samper, destacada periodista y columnista colombiana

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Este fin de semana se confirmó la noticia de la muerte de Lucy Nieto de Samper, una de las mujeres más importantes del periodismo en Colombia, además de ser columnista en prestigiosos medios de comunicación.

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Inició su carrera periodística en 1952 en la revista Cromos, siendo pionera de las mujeres en incursionar en los medios. Hasta 2022 fue columnista en el diario El Tiempo, en donde escribió durante décadas.

Su última columna en El Tiempo fue el 11 de noviembre de 2022 y se tituló ‘Punto final’.

Julio Sánchez Cristo y la mesa de 6AMW recordaron su trayectoria y su huella en el periodismo colombiano, siendo uno de los referentes femeninos por su agudeza analítica en los medios de comunicación.

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